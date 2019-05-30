AJ Specification 05.19: Roofing & Drainage

Roofing & drainage: Broadway Market Mews workshop and flat in Hackney by Delvendahl Martin Architects; Fitzwilliam College Central Building refurb, Cambridge, by Cullinan Studio; House in a Garden, Notting Hill, by Gianni Botsford Architects.
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Roofing & drainage: Broadway Market Mews workshop and flat in Hackney by Delvendahl Martin Architects; Fitzwilliam College Central Building refurb, Cambridge, by Cullinan Studio; House in a Garden, Notting Hill, by Gianni Botsford Architects.